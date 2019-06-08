15 yeni üs kuruldu

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 43'e yükseldi. 15 bin özel eğitimli komandonun katıldığı operasyonda, teröristlerin inleri yerle bir edildi. Hakurk Vadisi'nde teröristlerin Türkiye'ye sızma girişiminde kullandığı stratejik 15 nokta da temizlendi. Buralara 15 yeni askeri üs bölgesinin kurulduğu öğrenildi. Harekat kapsamında bölgede İnsansız Hava Araçları'nın (İHA) keşif ve istihbarat amacıyla uçuşlar gerçekleştirdiği belirtildi.
HÜSEYİN KAÇAR
HÜSEYİN KAÇAR
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