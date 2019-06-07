Yolsuzluğun kanıtı

YSK Başkanı Sadi Güven, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'daki seçim müdürlüklerinde görev yapan seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında usulsüz işlemlere yönelik disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı. Hakim olan ilçe seçim kurulu başkanları ile ilgili soruşturma yetkisinin ise kendilerinde olmadığını ifade etti. Onlar hakkındaki suç duyurusunun ise HSK'ya gönderildiğini bildirdi. 13 seçim müdürünün ise İstanbul dışındaki illerde görevlendirildiğini kaydetti. AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel, "İlçe seçim müdürlerinin görev yerlerinin değiştirilmesini doğru buluyoruz. Bu karar,. İlçe seçim kurulu başkanları için de talebimiz var"Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Diyarbakır'da ahaber'e özel açıklamalarda bulundu: PKK ve HDP, Kürtleri temsil etmiyor. PKK, Türk ve Kürtler'in kardeşliğini hedef alıyor. PKK şehirleri yıktı, biz yeniden yaptı.