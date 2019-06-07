Kurban Bayramı'nın gelmesine az bir süre kala vatandaşlar şimdiden tatil planlarını yapmaya başladı. Geçen yıl 9 gün olan Kurban Bayramı tatilinin bu yıl kaç gün olacağını merak eden vatandaşlar, "Kurban Bayramı 2019 ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı kaç gün olacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 2019 takvimine göre Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Kurban Bayramı'nın ilk günü hafta sonuna denk geldiği için 9 gün tatil olması beklenmiyor fakat hafta sonu çalışmayan vatandaşlar içinse durum çok farklı. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramına kaç gün kaldı? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü?