AK Parti seçime 2 hafta kala yoğun tempo içine girecek. Seçim kampanyası birkaç temel üzerinde yürütüyor. Bir yandan milletvekilleri, eski ve yeni bakanlar, teşkilat İstanbul'da hemşehri grupları ve Kürt kökenli vatandaşlarla bir araya geliyor. Diğer yandan da gençlerle ile buluşuluyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'ın açıkladığı projelerin bir çoğunun gençlere yönelik olması ise dikkat çekiyor. Başkan Erdoğan da önümüzdeki haftadan itibaren İstanbul'da yoğun mesai harcayacak. 39 ilçede miting havasında geçecek buluşmalarla vatandaşa seslenecek olan Erdoğan'ın finali ise Yenikapı'da düzenlenmesi planlanan Büyük İstanbul mitingi ile yapması bekleniyor. Kampanyada Erdoğan'ın, 94 yılında devraldığı İstanbul'a bugüne kadar yaptığı hizmetler 'Yaparsa AK Parti yapar' sloganı ile hatırlatılacak. Erdoğan mitinglerinde 1994 yılında çöp dağlarının olduğu, su sıkıntısının yaşandığı bir İstanbul devraldığını bugün Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havaalanı gibi büyük projelerin yer aldığı bir şehir haline getirdiğini anlatacak.
Erdoğan, eşi Afife Ayan'ın vefat etmesi nedeniyle Pelit pastanelerinin sahibi Selahattin Ayan'a taziye ziyaretinde bulundu.
KRAL GÖRÜŞME
Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Karşılıklı bayram tebrğinde bulunulan görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Kral Selman, Erdoğan'a, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) dönem başkanlığı süresince gösterdiği çabalar dolayısıyla teşekkür etti.
Erdoğan, eşi Afife Ayan'ın vefat etmesi nedeniyle Pelit pastanelerinin sahibi Selahattin Ayan'a taziye ziyaretinde bulundu.
KRAL GÖRÜŞME
Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Karşılıklı bayram tebrğinde bulunulan görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Kral Selman, Erdoğan'a, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) dönem başkanlığı süresince gösterdiği çabalar dolayısıyla teşekkür etti.
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