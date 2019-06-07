Milyonlarca genci ilgilendiren yeni askerlik sisteminin, bayram tatili öncesi TBMM'de yasalaşması bekleniyordu. Ancak son anda köklü değişiklikler içeren düzenlemenin aceleye getirilmemesi, tartışmalı noktaların yeniden değerlendirilebilmesi için teklifin Genel Kurul görüşmeleri Meclis'teki parti gruplarının mutabakatıyla bayram sonrasına bırakıldı. Yeni askerlik sistemini sabırsızlıkla bekleyenler için açıklamalar peş peşe geldi. Uzun dönem askerlik yapanları da ilgilendiren yeni sistemin yürürlüğe girmesiyle birlikte askerdekiler de terhis olabilecek. İşte yeni sistemle ilgili öne çıkanlar... Bedelli askerlik 240 bin gösterge rakamının memur katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak bedel miktarı Bakanlık tarafından belirlenecek. Peki askerler son dakika ne zaman terhis olacak? Askerlik 6 aya düştü mü? Yeni askerlik Meclis'e geldi mi?