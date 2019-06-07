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  • 08.06.2019 09:11
  • Son Güncelleme: 08.06.2019 09:11

? ? Askerler terhis oldu mu?

Yeni askerlik sistemi 11 Haziran'da Meclis'te görüşülecek. Teklifte, eğitimli erbaş ve er açığının yaşanmaması için bir madde ilavesiyle geçici süre 'kademeli terhis' uygulaması getirilebileceği belirtiliyor. Yeni askerlik düzenlemesi yasalaşırsa binlerce genç de terhis olup bayramı evinde ailesiyle geçirecek. Yeni düzenlemeyle birlikte askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Yeni sistemde düzenli hale getirilirken, tüm vatan evlatları 1 ay zorunlu eğitim alacak. Askerlik süresi yarı yarıya kısalırken, lisans eğitimi yapanlar için kısa dönem söz konusu olmayacak. Maaşlı askerlik de yeni sistemin bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Peki, ? Yeni askerlik sistemi ne zaman yasalaşacak?

Milyonlarca genci ilgilendiren yeni askerlik sisteminin, bayram tatili öncesi TBMM'de yasalaşması bekleniyordu. Ancak son anda köklü değişiklikler içeren düzenlemenin aceleye getirilmemesi, tartışmalı noktaların yeniden değerlendirilebilmesi için teklifin Genel Kurul görüşmeleri Meclis'teki parti gruplarının mutabakatıyla bayram sonrasına bırakıldı. Yeni askerlik sistemini sabırsızlıkla bekleyenler için açıklamalar peş peşe geldi. Uzun dönem askerlik yapanları da ilgilendiren yeni sistemin yürürlüğe girmesiyle birlikte askerdekiler de terhis olabilecek. İşte yeni sistemle ilgili öne çıkanlar... Bedelli askerlik 240 bin gösterge rakamının memur katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak bedel miktarı Bakanlık tarafından belirlenecek. Peki askerler son dakika ne zaman terhis olacak? Askerlik 6 aya düştü mü? Yeni askerlik Meclis'e geldi mi?

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