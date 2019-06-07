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  • Son Güncelleme: 07.06.2019 12:35

işçi alımı 2019 başvuru - son dakika başvuru şartları nedir, nasıl yapılır?

işçi alımı 2019! Federal İş Ajansı Araştırma Enstitüsü raporunda Almanya'da işçi açığı ile ilgili detaylar yer aldı. Raporda,çeşitli sektörlerdeki işçi açığı 2019'un ilk yarısında 1.2 milyon olarak yer aldı. İşçi açığı sonrasında ise başvuru olup olmayacağı ise merak konusu oldu. Geçen yıl iş piyasasındaki her 100 açığa karşı 200 işsiz bulunurken, bu yıl her 100 işçi açığına karşılık 150 işsizin bulunduğu belirtildi. İşsizlerin özelliklerine göre tam olarak bire bir dağıtılamadığı; uzmanlık alanlarına göre bazı yerlerde açıklar oluşileceği görülürken, işsizlik oranları da yüzde 4'lere kadar geriledi. Peki başvuru şartları nedir, nasıl yapılır? su son dakika haberleri

Almanya işçi alımı 2019 başvuru - Almanya işçi alımı son dakika başvuru şartları nedir, nasıl yapılır? Federal İş Ajansı Araştırma Enstitüsü'nün hazırladığı rapora göre işçi açığı 2019'un ilk yarısında 1.2 milyon olarak yer aldı. Almanya, çeşitli alanlarda uzman işçilere ihtiyaç duyuyor. Detaylar haberimizde... Federal İş Ajansı Araştırma Enstitüsü'nün (IAB) raporunda, geçen yıl son çeyreğinde 221 bin işçiye daha ihtiyaç duyulduğu belirtilirken, işverenlerin İş Ajansı'na "Bize acilen işçi bulun" diye başvuruda bulunduğu aktarıldı. 2018'le kıyaslandığında işçi açığının 275 bin arttığı belirtiliyor. Almanya, çeşitli alanlarda uzman işçilere ya da eğitimli, meslek sahibi çalışanlara ihtiyaç duyuyor. Bilgisayar uzmanları, program yazılımcıları, doktorlar, bilim adamları, dil bilen yüksek donanımlı insanlar ise bunların başında geliyor.

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