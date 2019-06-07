Almanya işçi alımı 2019 başvuru - Almanya işçi alımı son dakika başvuru şartları nedir, nasıl yapılır? Federal İş Ajansı Araştırma Enstitüsü'nün hazırladığı rapora göre işçi açığı 2019'un ilk yarısında 1.2 milyon olarak yer aldı. Almanya, çeşitli alanlarda uzman işçilere ihtiyaç duyuyor. Detaylar haberimizde... Federal İş Ajansı Araştırma Enstitüsü'nün (IAB) raporunda, geçen yıl son çeyreğinde 221 bin işçiye daha ihtiyaç duyulduğu belirtilirken, işverenlerin İş Ajansı'na "Bize acilen işçi bulun" diye başvuruda bulunduğu aktarıldı. 2018'le kıyaslandığında işçi açığının 275 bin arttığı belirtiliyor. Almanya, çeşitli alanlarda uzman işçilere ya da eğitimli, meslek sahibi çalışanlara ihtiyaç duyuyor. Bilgisayar uzmanları, program yazılımcıları, doktorlar, bilim adamları, dil bilen yüksek donanımlı insanlar ise bunların başında geliyor.