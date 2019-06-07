7 Haziran Af son dakika haberleri! Genel af yasası ceza indirimi mahkum affı geldi mi ? Af teklifi Başkan Erdoğan açıklaması. MHP'nin gündeme getirdiği konu ile ilgili açıklamalar devam ediyor. Mayıs tarihinde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül MHP'nin af teklifi ile ilgili yaptığı açıklamasında "Gündeme gelir mi, partimiz karar verir." demişti. Daha sonra gözler Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne çevrilmişti. 30 Mayıs tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Programı'nda konuştu ve detayları açıkladı. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Tutuklama tedbirlerinin ölçülü olması için adım atıyoruz. Tutuksuz yargılamayı asıl yöntem olarak görüyoruz, tutukluluk tedbirine zorunlu hallerde sağlayacak düzenlemeler yapacağız." dedi.