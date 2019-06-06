Devlet Bahçeli: Hırsızlığı örtemezsiniz

Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayramlaşma töreninde 23 Haziran'da, İstanbul'da yapılacak Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu: FETÖ OYUNUseçimi Türkiye üzerinde kurulmak istenen büyük oyunu neticelendirmek maksadıyla iç ve dış unsurların gece gündüz çaba gösterdikleri bir seçim olmuştur. Bu seçimlerde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yozlaştırılması, Cumhurbaşkanlığı makamının itibarsızlaştırılması istenmektedir.seçimlerin arkasında FETÖ vardır, bu seçimlerin arkasında PKK vardır. Onun için bu seçimler önemlidir, Türkiye'nin geleceğini belirleme de bu seçimler bir işaret ortaya koyacaktır.çalınması konusu kara bir propagandadır' diyerek hırsızlığın üstünü demokrasi ile örtmenin anlamı yoktur. Oylar çalınmıştır, millet iradesi çalınan oylarına kavuşacaktır.seçimler bittikten sonra açıkça ifade ediyorum, bu ülkeyi, seven politikacı, bilim insanı, savcısı, hakimi, 31 Mart seçimleri ve öncesinde Türkiye üzerinde kurulan kumpasları yakın araştırmalı ve soruşturma nerede başlamışsa sonucu alıncaya kadar devam etmeli. Seçimler üzerindeki PKK oyununu, FETÖ oyununu ortaya çıkarıp gerekli cezalar verilmelidir.

İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, seçimlere destek vermek üzere teşkilat olarak İstanbul'a gideceklerini belirtti. "İzmir teşkilatı olarak seçimden 3 gün önce 100 avukatla gidip İstanbul'un anahtarını şer ittifakından almadan gelmeyeceğiz" dedi.Bahçeli, "Pençe Harekatı ile Türkiye, Allah'ın izniyle terör belasından kurtarmış olacaktır" dedi.