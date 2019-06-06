Megakent'te kalanlar, Adalar ve Boğaz turuna çıktı. Yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği İstiklal Caddesi'ne gidenler ise kalabalıktan adım atmakta dahi zorlandı.
- Güncel
- 06.06.2019
- Gazete
Türkiye bayram yapıyor
Dokuz günlük bayram tatilinde büyük şehirler boşaldı. 20 milyon kişi yollara çıktı. Kimi deniz ve güneş için sahillere aktı. Kimi de memlekete gidip yakınlarıyla kucaklaştı.
Megakent'te kalanlar, Adalar ve Boğaz turuna çıktı. Yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği İstiklal Caddesi'ne gidenler ise kalabalıktan adım atmakta dahi zorlandı.
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