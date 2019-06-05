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Yargıda eşitlik sağlandı

'Hakim'iyet kadında
'ndan alınan veriler, 15 Temmuz'a kadar 'nün sızdığı yargıdaki hakim erkek sayısının kadın hakim sayısının iki katı olduğunu gösterdi. 29 Mayıs 2019'da 'de toplam hakim ve savcı sayısı 19 bin 331'e ulaştı. Bunlardan 13 bin 289'unun hakim, 6 bin 42'sinin ise savcı olduğu görüldü. Söz konusu verilere bakıldığında ise kadın hakim sayısının erkek sayısıyla neredeyse eşit duruma geldiği görülüyor. Hakim erkek sayısı 7 bin 264 iken, kadın sayısının ise 6 bin 25'e ulaştığı dikkat çekti.

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