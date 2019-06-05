Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ sorgulama 5 Haziran Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları ekranı. Sayısal Loto çekilişi sonucu için heyecan bayramda da devam ediyor. Geçtiğimiz hafta büyük ikramiyenin bir kişi tarafından kazanılmasının ardından şansını denemek isteyen vatandaşlar kuponları doldurarak sonuçları beklemeye başladı. Peki, 5 Haziran Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? Sayısal Loto'da ikramiye kazanabilmek için katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Cumartesi ve Çarşamba günü çekilen Sayısal Loto oyunu akşam saat 21:00-22:00 saatleri MPİ'nin resmî internet sitesi üzerinden noter eşliğinde canlı olarak çekilecek.

5 HAZİRAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleşen Sayısal Loto çekilişi için geri sayım başladı. Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesi üzerinden canlı yayınlanacak olan Sayısal Loto çekilişi için heyecan başladı.

5 HAZİRAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

1 HAZİRAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU

1, 9, 22, 27, 39, 40

Çekilişte toplam 9 milyon 133 bin 257 lira 95 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 693 bin 389 lira 43 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 946 bin 57 lira 1 kuruş kamuya aktarılacak.

SAYISAL LOTO SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Cumartesi ve Çarşamba günü çekilen Sayısal Loto oyunu akşam saat 21:00-22:00 saatleri MPİ'nin resmî internet sitesi üzerinden noter eşliğinde canlı olarak çekilecek.

SAYISAL LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

İKRAMİYELER NEREDEN ALINACAK?

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto

SAYISAL LOTO HAKKINDA

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar. Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri, (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri bayilerden, (5) bilenlere, ikramiyeleri loto bayileri ya da MPİ Şubelerinden, (6) bilenlere de ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlükleri tarafından (Şube Müdürlükleri 500.000 Türk lirasına kadar) ödenmektedir.. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler idare tarafından belirlenecek gün ve saatte yapılır. İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri kapsamında olması şartıyla bayiler ve idareler tarafında belirlenen Şubeler yükümlüdür.