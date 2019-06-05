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  • Son Güncelleme: 05.06.2019 12:27

5 Haziran yasası ve var mı? Af haberleri! ?

Af yasası haberleri: 'nin gündeme getirdiği konu ile ilgili açıklamalar devam ediyor. Mayıs tarihinde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül MHP'nin af teklifi ile ilgili yaptığı açıklamasında "Gündeme gelir mi, partimiz karar verir." demişti. Daha sonra gözler Belgesi'ne çevrilmişti. 30 Mayıs tarihinde Başkan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Programı'nda konuştu ve detayları açıkladı. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Tutuklama tedbirlerinin ölçülü olması için adım atıyoruz. Tutuksuz yargılamayı asıl yöntem olarak görüyoruz, tutukluluk tedbirine zorunlu hallerde sağlayacak düzenlemeler yapacağız." dedi. İşte 5 Haziran yasası ve var mı? Af son dakika haberleri! ?

Af yasası son dakika haberleri: Genel af yasası ve ceza indirimi mahkum affı var mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yargı Reformu Stratejisi Programı'nda konuştu ve yargı reformu strateji belgesini açıkladı. 9 aya yakın süredir devam eden belgede hakim ve savcılarından seçimine, CMK ve CİK'te yapılacak değişikliklere kadar bir çok konuyu kapsıyor. Seçim sürecinin sona ermesinin ardından Genel Kurul'un Ceza İnfaz Yasası ve Ceza Kanunu'nda bazı değişiklikler öngören taslak çalışmalarını ele alması bekleniyor. Şartlı ceza indirimi olarak adlandırılan teklif hükümlü ve tutuklu olanların kesinleşmiş hükümlerde, hükmolunan cezaların toplamından bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirim yapılmasını öngörüyor. Hükümlü ve tutuklunun indirim yapıldıktan sonra infazı gereken cezası kalmazsa salıverilecek.

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