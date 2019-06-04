Ramazan bayramı bugün otobüsler İETT EGO ücretsiz mi? 4 Haziran 2019 otobüsler bedava mı? İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi konu ile ilgili resmi bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, bu yıl 4-5-6 Haziran 2019 tarihleri arasında kutlanacak olan Ramazan Bayramı süresince toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesi yönünde karar alındığı duyuruldu. Diğer iller ile ilgili detaylı açıklamalar haberimizde sizlerle. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı uyarınca; Ramazan Bayramı'nda toplu ulaşım araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Yolcular bayram süresince her zaman olduğu gibi seyahat kartlarını geçiş cihazına okutacak ancak bakiye düşmeyecek.