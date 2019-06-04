"Kurban Bayramı ne zaman başlıyor?" sorusu 2019 yılında da merak edilen konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl yayınladığı takvim ile dini gün ve ayları yayınlıyor. Diyanet 2019 dini günler takvimine göre bu sene Kurban Bayramı 11 Ağustos Pazar günü başlıyor 15 Ağustos perşembe günü bitiyor. Peki kurban bayramı tatili 9 gün tatil olur mu? Kurban Bayramının arefe günü ise 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelecek. Kurban Bayramı ise 11 Ağustos Pazar, Kurban Bayramının dördüncü ve son günü ise 14 Ağustos Çarşamba günü olacak. Tatilin hafta sonuna gelmesi dolayısıyla Kurban Bayramı tatili toplamda 4 buçuk gün olacak.