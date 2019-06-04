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  • Son Güncelleme: 05.06.2019 09:56

2019 ne zaman, ? 9 gün mü kaç gün, hangi ayda?

"başlıyor?" sorusu 2019 yılında da merak edilen konular arasında yer alıyor. kaç gün olacak? Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl yayınladığı takvim ile dini gün ve ayları yayınlıyor. Diyanet 2019 dini günler takvimine göre bu sene Kurban Bayramı 11 Ağustos Pazar günü başlıyor 15 Ağustos perşembe günü bitiyor. Peki kurban bayramı tatili 9 gün tatil olur mu? Kurban Bayramının arefe günü ise 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelecek. Kurban Bayramı ise 11 Ağustos Pazar, Kurban Bayramının dördüncü ve son günü ise 14 Ağustos Çarşamba günü olacak. Tatilin hafta sonuna gelmesi dolayısıyla Kurban Bayramı tatili toplamda 4 buçuk gün olacak.

Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte? 2019 yılının ilk bayramı olan Ramazan Bayramı 4 Haziran'da başladı. Ramazan Bayramı'nın ardından Kurban Bayramı gelecek. Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koyar. Dini bayramlarda resmi tatil ilan ediliyor. Ramazan Bayramı dolayısıyla bütün kamu çalışanlarının 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayıldıkları bildirildi. Böylece Ramazan Bayramı tatili Cumhurbaşkanlığı kararı ile 9 gün oldu. Peki Kurban Bayramı tatili 9 gün mü kaç gün, hangi ayda? Kurban Bayramı tarihi 2019 ne zaman, kaç gün kaldı? İşte tüm detaylar

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