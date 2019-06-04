Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte? 2019 yılının ilk bayramı olan Ramazan Bayramı 4 Haziran'da başladı. Ramazan Bayramı'nın ardından Kurban Bayramı gelecek. Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koyar. Dini bayramlarda resmi tatil ilan ediliyor. Ramazan Bayramı dolayısıyla bütün kamu çalışanlarının 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayıldıkları bildirildi. Böylece Ramazan Bayramı tatili Cumhurbaşkanlığı kararı ile 9 gün oldu. Peki Kurban Bayramı tatili 9 gün mü kaç gün, hangi ayda? Kurban Bayramı tarihi 2019 ne zaman, kaç gün kaldı? İşte tüm detaylar