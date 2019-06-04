4 Haziran Fenerbahçe transfer haberlerinde neler var FB son dakika transfer gündeminde hangi isimler var? Fenerbahçe transfer haberleri son dakika gelişmeleri neler? Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor. BBC muhabiri Simon Stone, İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United'ın Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım'ı transfer etmek istediğini iddia etti. BBC'de yer alan haberde, West Ham United'ın Hasan Ali Kaldırım'ın menajeri ile görüştüğünü ve Hasan Ali Kaldırım'ın da West Ham United formasını giymek istediği belirtildi.