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  • Son Güncelleme: 04.06.2019 17:01

4 Haziran haberleri - Fenerbahçe transfer haberleri son durum Fenerbahçe'de transfer bombası...

'de gündemi hareketlendi! için BBC'den sürpriz bir iddia geldi. Kanarya transferde ilk imzayı attırmaya çok yakın. Kruse, Skrtel, Neustadter'den de haber var! Fenerbahçe'de kötü geçen sezonun ardından Ali Koç yönetimi kadroyu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Ersun Yanal birçok transfer isterken, 4 Haziran 2019 Salı günü Fenerbahçe yönetimi belirlenen oyuncular ile transfer görüşmelerine başladı. Fenerbahçe transfer haberlerini sizler için derledik. İşte Fenerbahçe 4 Haziran ve Fenerbahçe transfer haberleri en son durum nedir?

4 Haziran Fenerbahçe transfer haberlerinde neler var FB son dakika transfer gündeminde hangi isimler var? Fenerbahçe transfer haberleri son dakika gelişmeleri neler? Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor. BBC muhabiri Simon Stone, İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United'ın Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım'ı transfer etmek istediğini iddia etti. BBC'de yer alan haberde, West Ham United'ın Hasan Ali Kaldırım'ın menajeri ile görüştüğünü ve Hasan Ali Kaldırım'ın da West Ham United formasını giymek istediği belirtildi.

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