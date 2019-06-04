BİM bayramda açık mı? 2019 BİM bugün çalışma saatleri, kaçta açılıyor? BİM mağazalarının sabah saat kaçta açıldığını ve akşam kaçta kapandığını merak eden vatandaşlar internette "BİM kaçta açılıyor" , "BİM kaçta kapanıyor" konu başlıklarını araştırıyorlar. 2019 yılı BİM'in çalışma saatleri belli oldu. Hafta içi ve hafta sonu BİM'in çalışma saatleri belli oldu. İşte ayrıntılar... Ramazan Bayramı 2019 yılında 4 Haziran'da başladı. Vatandaşlar bayram tatiline girdiler. Arefe günü de yarım gün tatil oldu. Market alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar BİM'in bugün açılıp açılmayacağını öğrenmek istiyor. Haberimiz içerisinden detaylara ulaşabilirsiniz. BİM resmi sitesinde yer alan açıklamaya göre; "Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.