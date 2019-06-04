Bayramda toplu taşıma bedava mı, ücretsiz mi? Metro, metrobüs, tramvay otobüs köprüler karayolları ücretsiz mi oldu? Ramazan Bayramı'nda birçok vatandaş şehir dışında tatil yapmayı tercih etti. Bu durum biraz da olsa büyükşehirlerde kalanlara yaradı. Yollardaki trafik yoğunluğunun yok denecek kadar azalması dikkat çekti. Ramazan Bayramı Türkiye'nin dört bir yanında kutlanacak. Bayram süresince otobüslerin ücretsiz olup olmayacağı da merak konusu oldu. Bu nedenle vatandaşlar "Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Metro, metrobüs, tramvay ve otobüs ücretsiz oldu mu? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...