Bayramda A101 açık mı sorusu 2019 yılında da araştırılan konular arasında yer alıyor. 4 Haziran A101 çalışma saatleri araştırılıyor. Ramazan Bayramı 2019 yılında 4 Haziran'da başladı. Vatandaşlar bayram tatiline girdiler. Arefe günü de yarım gün tatil oldu. Sevilen market arasında yer alan A101 her dönemde yoğun ilgi görüyor. Alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar bayramın birinci günü marketin kapalı olup olmadığını öğrenmek istiyorlar. Detaylar haberimiz içerisinde sizlerle. A101 Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 09.00'da başlar ve Kapanış saati olan 21.00'a kadar hizmet vermeye devam eder. A101 alışveriş marketleri sadece Cuma günleri Cuma namazı nedeni ile kapalı olduğu yerler bulunmaktadır.