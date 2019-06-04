4 Haziran Galatasaray son dakika transfer haberleri - Galatasaray transfer haberleri en son durum! O yıldız geliyor. Galatasaray'ın transfer listesindeki yeni isimler ortaya çıktı. 4 Haziran 2019 Pazartesi günü Galatasaray transfer haberleri dikkat çekti. Sarı-Kırmızılılar bonservisi elinde olan Ryan Babel, Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı'nın transferi için gün sayıyor Önümüzdeki hafta resmi açıklamaların olması bekleniyor.. Yeni sezonda üç kulvarda da başarı için geniş bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray'da imza şov başlıyor... Sarı-Kırmızılılar, transferin resmen başlayacağı 8 Haziran tarihinden itibaren anlaştığı isimleri kadrosuna katacak.