2019 zekat nasıl hesaplanır zekat kimlere ne zamana kadar kaç TL verilir Diyanet açıkladı. Herhangi bir sebeple bayrama kadar verilmemiş olan fitreler daha sonra da verilebilir. Zekât yıl boyunca verilebilir. Ramazan ayı içinde verilmesi âdettendir. Burada dikkat edilecek nokta, zekât verilecek Müslüman'ın durumudur. Akrabadan başlayıp konu komşuya, meslek arkadaşlarına, daha sonra da hemşerilere ve başka zekât almaya durumları elverişli kimselere zekât vermek daha hayırlı sayılır. Akıllı, ergenlik çağına gelen, borcu olmayan, nisap miktarı mala sahip olan her hür Müslüman zekat vermek durumundadır. Zenginlik göstergesi olan yeni bir mal alındığında ise bir yıl sonra zekat vermek farzdır. Fakirlere, günlük yiyeceğini temin etmekte zorlananlara, borçlulara, yolda kalanlara,, Allah yolunda cihat edenlere zekat verilir.