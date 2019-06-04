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  • Son Güncelleme: 05.06.2019 09:24

2019 4 Haziran bugün çalışma saatleri, kaçta açılıyor? ?

bayramda açık mı? 2019 BİM bugün çalışma saatleri, kaçta açılıyor? BİM mağazalarının sabah saat kaçta açıldığını ve akşam kaçta kapandığını merak eden vatandaşlar internette "BİM kaçta açılıyor" , "BİM kaçta kapanıyor" konu başlıklarını araştırıyorlar. 2019 yılı BİM'in çalışma saatleri belli oldu. Hafta içi ve hafta sonu BİM'in çalışma saatleri belli oldu. İşte ayrıntılar... 2019 yılında 4 Haziran'da başladı. Vatandaşlar bayram tatiline girdiler. Arefe günü de yarım gün tatil oldu. Market alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar BİM'in bugün açılıp açılmayacağını öğrenmek istiyor. Haberimiz içerisinden detaylara ulaşabilirsiniz. BİM resmi sitesinde yer alan açıklamaya göre; "Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başladı.

BİM market dini bayramların ilk günü kapalı oluyor. Geçtiğimiz sene BİM, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde kapalıydı. İkinci ve üçüncü gün hizmet vermişti. 2019 yılı Ramazan Bayramı'nda da BİM marketin 1. gün kapalı, 2. ve 3. gün açık olması bekleniyor. Hemen hemen her ilde ve her mahallede bir şube açarak ağını giderek genişleten BİM Birleşik Mağazalar A.Ş'nin hafta içi-hafta sonu çalışma günlerine gelecek olursak; haftanın her günü müşterilerine sınırsız hizmet verdiği görülmektedir. BİM hafta içi ve hafta sonu da dahil olmak üzere sabah saat 9:00 itibariyle mesaiye başlamakta ve akşam saat 21:00'a kadar hizmet sağlamaktadır Peki BİM bayramda açık mı? 2019 BİM 4 Haziran bugün çalışma saatleri, kaçta açılıyor?

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