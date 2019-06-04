"A101 bugün açık mı?" sorusu bayramın gelmesi ile beraber araştırılıyor. Bayramda A101 açık mı? Vatandaşlar yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. Ramazan Bayramı 2019 yılında 4 Haziran'da başladı. Vatandaşlar bayram tatiline girdiler. Arefe günü de yarım gün tatil oldu. Market alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar A101'in bugün açılıp açılmayacağını öğrenmek istiyor. Geçtiğimiz sene A101, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde kapalıydı. İkinci ve üçüncü gün hizmet vermişti. Geçtiğimiz sene A101, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde kapalıydı. İkinci ve üçüncü gün hizmet vermişti. 2019 yılı Ramazan Bayramı'nda da A101 marketin 1. gün kapalı, 2. ve 3. gün açık olması bekleniyor. Peki bayramda A101 açık mı? 2019 A101 4 Haziran bugün çalışma saatleri kaçta açılıyor?