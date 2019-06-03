Peygamberimiz Hz Muhammed (sav) arefe duası- arife günü ne yapılmalı 2 rekatlık tövbe namazı kılınışı nasıl? Hz. Muhammed'in En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır dediği bu güne özel okunacak dua ve ikindiden sonra kılınacak 2 rekatlık tövbe namazı kılınışı haberimizde. Peygamberimiz (s.a.s) buyurdu ki: Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Allahü Tealänın kıymet verdiği bir gündür. Arefe gecesi ibadet edenler Cehennem'den azad olur. Arefe günü ibadet edenlerin iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Arefe günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini besmele ile okumalıdır.