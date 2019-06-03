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  • Son Güncelleme: 04.06.2019 09:29

yasası ve ? ? 4 teklifi son dakika haberleri:

4 teklifi son dakika haberleri: yasası ve ? ? , İnfaz Yasası değişikliğini tamamladı. Affın, Meclis açıldığında çıkacağı açıklandı. Cezaevlerindeki onbinlerce kader kurbanı bayram yaptı. Bakanlık, tahliye planını da hazırladı. İçerideki 278 bin tutuklu ve hükümlünün dosyalarına tek tek baktı. Bunlardan 170 bininin serbest bırakılabileceğini hesapladı. Bu arada Terör suçlularına indirim yapılmayacak. Kadın cinayeti işleyenler en az 40, çocuk istismarcıları ise 50 yıl cezaevinde kalacak. Ekonomik suçlara para cezası verilecek. Bazı suçlarda hapis cezası da paraya çevrilecek. Bu aftan kimlerin yararlanamayacağının detayları da ortaya çıktı. Ceza indirimi dışında kalan suçlar söyle sıralandı: Cinayet, cinsel suçlar ve cinsel saldırı suçları. Yani tecavüz ve taciz...

3 Haziran Af teklifi son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Meclis açıldığında af çıkacağını açıkladı. Cezaevlerinde heyecan doruğa çıktı. Yaklaşık 170 bin tutuklu ve hükümlü, valizlerini hazırlamaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk kez afla ilgili açıklama yaptı. "Adalet Bakanlığımız'ın bu konularla ilgili bir çalışması var. İnşallah seçimlerden sonra Meclis açıldığında tekrar oralarda bunlar görüşülecek" diyerek hazırlığın yapıldığını anlattı. Takvim "İnfaz düzenlemesiyle" ilgili detaylara ulaştı. Buna göre cezanın yüzde 66'sı olan hapiste kalma süresi 50'ye çekilecek. 10 yıla mahkum olanlar 5 yılda çıkacak. Genel af, kamu yararına uygunluğu anlaşıldığı belli başlı suç çeşitlerinin kovuşturulmasının durdurulması, verilmiş olan cezaların kaldırılması ya da azaltılmasıdır. Peki genel af yasası ve ceza indirimi mahkum affı çıktı mı? Hangi suçlara af yok?

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HaberlerGüncel HaberleriGenel af yasası ve ceza indirimi mahkum affı çıktı mı? Hangi suçlara af yok? 4 Haziran Af teklifi son dakika haberleri:
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