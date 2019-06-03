Bugün arefe günü, peki hangi dualar okunur, hangi namazlar kılınır? Bugün bolca dua edin, bolca ihlas suresini okuyun ve öğleden sonra namaz kılın. Hz.Muhammed arife günü için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" demiştir. Ayrıca bugün içinde İhlas Suresi'nin sürekli okunması gerektiği de vurgulanıyor. Resulullahın (sav) bildirdiğine göre: "Günlerin en faziletlisi arife günüdür. Faziletçe cumaya benzer. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de arife günü yapılan duadır. Başka günlere ve Ramazan bayramından önceki güne Arife denmez. İşte Peygamberimiz Hz Muhammed (sav) arefe duası! Arife günü ne yapılmalı 2 rekatlık tövbe namazı kılınışı nasıl?