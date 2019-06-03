Arefe (arife) günü okunacak dualar - arefe günü faziletleri yapılacak ibadetler çekilecek tesbihler nelerdir? Arefe günü tutulan oruç bin güne bedeldir, bugün Ramazan ayının son günü olan arefe günü. Peki arefe günü yapılacak ibadetler neler, arefe günü duası ve arefe günü faziletleri haberimizde. Müslümanlar Ramazan Bayramı'nın öncesinde geçirilen Arefe Günü'nde oruç tutmaya devam ederler. Arefe günü aslen hicri takvime göre, Zilhicce aynın 9. Gününe denk gelen güne verilen addır. Diyanet İşleri'nde yer alan bilgiye göre Arefe Günü için Hz.Muhammed (S.A.V.) şu duayı uygun görmüştür: "Allah'tan başka ilah yoktur, o tektir, onun ortağı yoktur. Mülk sadece onun, hamd da yalnız onadır. O her şeye kadirdir." Arefe günü mana olarak güzel günler öncesi anlamına da gelmektedir. Peygamber Efendimiz bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.