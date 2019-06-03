4 Haziran bayram namazı saat kaçta kılınacak? İllerin namaz saatleri - Diyanet bayram namazı saatleri. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala heyecanı yaşanmaya başladı. Bayram sabahı ilk yapılacak olan namazı eda etmenin ardından aile, eş ve dostla sırasıyla bayramlaşılır. Tüm Türkiye'de vatandaşlar bayram namazının saat kaçta kılınacağını araştırmaya başladı. İşte Bayram namazı kaçta kılınacak? İllerin namaz saatleri 2019? Merak edilen detaylar haberimizde... Ramazan Bayramı tatili 3 Haziran Pazartesi günü (Arefe) saat 13.00'te başlayıp 6 Haziran 2019 Perşembe günü sona erecek. Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.09, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.40, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.38, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 05.48'de eda edilecek.

11 ayın sultanı Ramazan Bayramına geldiğimiz şu günlerde bayram namazı saatleri de bireyler tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Bakanlığı'nın hazırladığı takvim doğrultusunda ise sizlere Bayram namazı saatlerini hazırladık.