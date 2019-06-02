2019 yılı Ramazan Ayı'nda fitre verecek vatandaşlar fitre ücretini merak ediyor. Peki Diyanet 2019 Fitre ücreti ne kadar? Fitre kimlere verilir, verilmez? İşte haberin detayları... Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 2019 yılı fitre bedelinin 23 lira olduğunu duyurdu. Peki, fidye ne zaman verilir? Fidye miktarı 2019 ne kadardır? İşte fidye hakkında tüm merak edilenler... 2019 yılında fitre miktarı günlük 23 lira oldu. Ramazan ayından oruç ibadetinin yanı sıra maddi durumu yeterli olan Müslümanlar fitre verirler. Diğer adıyla fıtır sadakası olan fitre vermek farz mı? İşte merak edilenler. "Fıtr" kelimesi sözlükte "orucu açmak", aynı kökten fıtrat kelimesi ise "yaratılış" anlamına gelir.