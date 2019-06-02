Ramazan Bayramı yaklaşırken Arefe günü bankalar açık mı? Arefe günü bankalar kaça kadar açık? sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Milyonlarca vatandaş banka işlemlerini gerçekleştirebilmek için bankaların açık olup olmayacağı günleri merak ediliyorlar. Ramazan Bayramı'nda çalışanların, özel ve kamu kurumlarının yapacağı tatil belli oldu. Kamu çalışanları için Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma günü ise tam gün izin verildi. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı onayı ile bayram tatili 9 gün oldu. Peki, hangi kurumlar 9 gün izin yapacak? Bankalar, noterler ne zaman çalışmaya başlayacak? İşte tüm bu soruların yanıtları sizlerle...

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Bankalar 4-5-6 Haziran tarihlerinde tatil yapacaklar. Bankalar 3 Haziran pazartesi günü yarım gün çalışacaklar ve 7 haziran Cuma günü de tam gün çalışacaklar..

AREFE GÜNÜ BANKALAR KAÇA KADAR AÇIK?

Arefe günü bankalar öğle saatlerine kadar açık olacaklar.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU

Açıklamada yer alan, Cumhurbaşkanlığı tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarına Ramazan Bayramı tatiline ilişkin gönderilen idari izin yazısında şu ifadelere yer verildi:

"Ramazan Bayramı tatili 3 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 13.00'te başlayıp 6 Haziran 2019 Perşembe günü sona erecektir. Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür. İdari izin süresince görevli olanlara herhangi bir fazla ödemede bulunulmayacak ancak kullanmadıkları idari izinleri, idarenin uygun gördüğü zamanlarda kullandırılabilecektir."

BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI?

1 Haziran Cumartesi günü başlayan resmi tatil 9 Haziran tarihinde sona erecek. Ancak bankalarda tatil biraz daha farklı işleyecek. Bankalar;

1 Haziran 2019 Cumartesi Günü | Hafta sonu tatili

2 Haziran 2019 Pazar Günü | Hafta sonu tatili

3 Haziran 2019 Pazartesi Günü | Arefe: Yarım Gün (Bankalar yarım gün açık)

4 Haziran 2019 Salı Günü | Ramazan Bayramı 1. Gün: Kapalı

5 Haziran 2019 Çarşamba Günü | Ramazan Bayramı 2. Gün: Kapalı

6 Haziran 2019 Perşembe Günü | Ramazan Bayramı 3. Gün: Kapalı

7 Haziran 2019 Cuma Günü | Bankalar açık olacak

8 Haziran 2019 Cumartesi Günü | Hafta sonu tatili

9 Haziran 2019 Pazar Günü | Hafta sonu tatili

Bayramın resmi tatil olması dolayısıyla banka şubelerinin tamamı kapalı olacak. İnternet üzerinden gerçekleştirilecek olan EFT işlemleri ise bir sonraki mesai gününde işleme alınacak. Dolayısıyla hesap işlemleri ve ödemelerin aktarılması, 7 Haziran Cuma günü saat 08.00 itibariyle gerçekleştirilebilecek.

AREFE GÜNÜ YAPILMASI GEREKEN İBADETLER

Müslümanlar Ramazan Bayramı'nın öncesinde geçirilen Arefe Günü'nde oruç tutmaya devam ederler. Hz.Muhammed bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.

AREFE GÜNÜ OKUNACAK DUALAR

Diyanet İşleri'nde yer alan bilgiye göre Arefe Günü için Hz.Muhammed şu duayı uygun görmüştür:

"Allah'tan başka ilah yoktur, o tektir, onun ortağı yoktur. Mülk sadece onun, hamd da yalnız onadır. O her şeye kadirdir."

İhlas Suresi'nin Arapça okunuşu:

"Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad."



AREFE GÜNÜ NEDİR?

Arefe Günü, İslam dinine göre bayramı müjdeleyen gün olarak tanımlanıyor. Arefe günü, kıymetli geceye kendinden sonra gelen günün ismi verilir. Fakat Arefe ve Kurban bayramının üç gecesi böyle değildir. Bu dört gece bugünleri takip eden gecelerdir. Arefe yalnız Zilhiccenin 9. günüdür. Başka güne Arefe denmez.