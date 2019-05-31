31 Mayıs cuma günü bugün Kadir Gecenizi kutluyor ve sizler için hazırladığımız resimli Kadir Gecesi mesajları ile kısa ve özlü güzel sözlerini ortaya çıkartıyoruz. Meleklerin yeryüzüne indiği Kadir Gecesi bol bol dua ve namazla geçirilmelidir. Müslümanlar bu gecede dualar okuyacak, namazlar kılacak ve bol bol ibadet edecek. Şimdi arkadaşlarına, tanıdıklarına ve sevdiklerine kandil mesajı atmak isteyen vatandaşlar Kadir Gecesi mesajlarını araştırıyor. En güzel, kısa ve anlamı Kadir Gecesi mesajları ve sözlerini sizin için derledik. Kadir gecesi, Yüce Allah'ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kur'an'ın indirilmeye başladığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir. İşte Kadir Gecesi 2019 resimli mesajları ve Kısa ve anlamlı Kadir Gecesi mesajları, en güzel sözleri ve hadisleri