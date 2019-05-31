Kadir Gecesi namazı 12 ve 4 rekatlık Kadir gecesi namazı kılınışı nasıl niyet edilir? Bin aydan daha hayırlı gece olan Kadir Gecesi bu gece idrak edilecek. Bu ulvi, faziletli geceyi hakkıyla geçirmek isteyen müslümanlar Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, 12 Rekatlık kadir gecesi namazı kılınışı nasıl ve Kadir gecesi namazına nasıl niyet edilir, saat kaçta kılınır sorularının yanıtını arıyor. Kadir Gecesi 'ni, namaz kılarak, Kur'ân-ı Kerim okuyarak, tevbe, istiğfâr ederek ve dua yaparak değerlendirmeli. Üzerinde namaz borcu olanların nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar. Süfyan-ı Sevrî: "Kadir Gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur'ân okuyup sonra dua etmek daha güzeldir." demiştir. Kadir Gecesi namaz kılıp ibadetinizi yaptıktan sonra dileklerinizin kabulü için dua etmeyi unutmayın. Sizler için Kadir Gecesi duasını Türkçe olarak sunuyoruz.