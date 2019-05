Kadir gecesi ibadetleri, okunacak dua Kadir gecesi alametleri ne gözyüzü nasıl olur? Bu gecelerde Kur'an okunabilir, bolca nafile namaz kılınıp dualar yapılabilir. En önemlisi ise bu gecede bolca istağfarda bulunulmalıdır. Bu geceyi ihya eden kişinin geçmiş günahlarının tamamı af olunur. İtikâfa girmek nefsi yasaklardan korumada daha etkili bir yöntem olduğu gibi, ramazanın son on gününde olması tahmin edilen Kadir gecesine rastlama imkânı ve umudunu da arttırır. İtikâf, insanı dünyevî meşgalelerden uzaklaştırıp daha fazla ibadete vesile olması yanında, genel anlamda hayatın anlamı üzerinde tefekkür etme imkânı da sağlar. Bu gecelerde Kur'an okunabilir, bolca nafile namaz kılınıp dualar yapılabilir. En önemlisi ise bu gecede bolca istağfarda bulunulmalıdır. Bu geceyi ihya eden kişinin geçmiş günahlarının tamamı af olunur.

KADİR GECESİNİN ALAMETLERİ

Dini alimler Kadir Gecesini anlamak için şu tarifi yapıyorlar; Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen âlimler de olmuştur. Ubeyd bin Ömer hazretleri anlatır: Kadir gecesi denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu değildi, tatlı ve hoş idi.

Ebül Hasan Harkani de şöyle anlatıyor:

Büluğ çağımdan beri Kadir gecesini hiç kaçırmadım. Ramazan ayının ilk günü pazar günü başladığında, Kadir gecesi 29. gece olurdu. Pazartesi günü başladığında, 21. gece olurdu. Salı günü başladığında, 27. gece, çarşamba günü başladığında, 19. gece, perşembe günü başladığında, 25. gece, cuma günü başladığında, 17. gece, cumartesi günü başladığında, 23. gece olurdu.

KADİR GECESİNE RASTLAMAK İÇİN NE YAPMALI?

Ramazanın her gecesini Kadir gecesi bilerek hareket edilirse Kadir gecesine rastlanmış olur. Her gün en az şunlar yapılmalı:

1- Yatsı namazında zammı sure olarak Kadir suresini okumalı.

2- Kadir gecesi okunacak duayı okumalı.

3- Bir iki sayfa Kur'an-ı kerim okumalı.

4- İlmihalden bir iki sayfa okumalı.

5- Az da olsa sadaka vermeli.

6- Gece seher vakti, iki rekat namaz kılıp, silsile-i aliyyeyi okuyarak, o âlimlerin hürmetine dua etmelidir.

7- Gündüzü de gecesi gibi kıymetli olduğu için gündüzleri de değerlendirmelidir.

Hazreti Muhammed bu gecenin fazileti hakkında şöyle buyurmuştur:



-«Kim ki, faziletine inanarak ve mükâfatını Allah'tan bekleyerek Kadir Gecesini ibadetle geçirirse geçmiş günahları bağışlanır.»

Kadir gecesinde Allah rızası namaz kılmak, Kur'an okuyarak duayla ibadet etmek öneriliyor. Peki hangi duayı okumalı?

Hz. Aişe validemiz demiştir ki; Rasûlullah (sas)'e: "- Ey Allah'ın Rasûlü! Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?" diye sordum.

Rasûlullah (sas):

"- Allahümme inneke afüvvün tühıbbü'l-afve fa'fu annî: Allah'ım sen çok affedicisin, affı seversin, beni affet." diye dua et, buyurdu (Tecrîd-i Sarih Tc. VI, 314).

KADİR GECESİNİN ÖNEMİ

Kadir Gecesi, üç ayların sonuncusu olan ramazan ayının yirmi yedinci gecesine rastlamaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesinin Önemi şu şekilde dile getirilmiştir. Biz Onu (Kur'an-ı Kerim'i) Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilirmisin? Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. O gecede,Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail a.s) her iş için iner dururlar. O gece esenlik,gün ağarıncaya kada sürer.'' (Kadir Süresi 1-5 Ayetler) Dinimizce kabul edilen gün ve geceler, dini hayatın canlanmasını ve inananların yeni bir güç kazanmalarını sağlar. Çünkü bu gün ve gecelerde Müslümanlar daha fazla ibadet ederler. Mübarek günlerin gündüzlerini oruç tutarak, gecelerini ise namaz kılarak, Ku'an okuyarak ve dua ederek geçirirler.

Cenab-ı Hak, Kadir Gecesi'nde kullarını akıl almaz ihsan ve ikramlara mazhar ediyor. Cennetteki köşk ve sarayları sanki 30 binde bir fiyatına satmaktadır bu gece. Bir köşkün fiyatı 60 bin rekât namaz kılmaksa eğer, bu geceye mahsus o bedel iki rekâta düşüyor. Bin aydan daha hayırlı olan bu gece, tövbe ve istiğfar edilerek, farz namazların yanı sıra nafile namazlar kılınarak, Kur'an ve salâvatlar okunarak değerlendirilebilir.



Rahmeti sonsuz olan Rabb'imiz, belirli gün ve gecelerde tükenmez hazinesinin kapılarını ardına kadar açıyor. Bilhassa Ramazan'da, özellikle de Kadir Gecesi'nde kullarını akıl almaz ihsan ve ikramlara mazhar ediyor.



Ne yazık ki, insanların bir kısmı o geceyi uykuyla geçiriyor. Bir kısmı birkaç saat ibadet edip uykuya yenik düşüyor. Bir kısmı belki de sabahlıyor, ama zamanını cami ve türbeleri gezerek, televizyondan mevlid ve film izleyerek geçiriyor. Pek azı ise iftardan sabaha kadar istiğfar, dua, Kur'an, salâvat ve namazla meşgul oluyor.



Biz mü'minler, ne yazık ki, Kadir Gecesi'nin kadrini bilmiyoruz. Bu gece öylesine kutlu bir gece ki, adına özel bir sûre indirilmiş. Bu sûrenin sadece şu ayeti bile değerini anlatmaya yeter:



"Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır."



Aman ya Rabbi! Bu ne muhteşem bir müjde, ne müthiş bir fırsat, ne harika bir ikram!



Bunu hakkıyla anlamaktan aklımız, ruhumuz, kalbimiz acizdir.



Bazı hesaplar yapalım isterseniz. Bakın bu ayet ne derin manalar ihtiva ediyor:



Bin ayı 12'ye böldüğümüzde 83 rakamı çıkar. Demek ki, bir gece 83 yıldan daha hayırlı, daha faziletlidir.

KADİR GECESİNDE NE YAPILIR?

KADİR GECESİ NAMAZI SAAT KAÇTA KILINIR?

Kadir namazı kılınışı Fatiha ve Kadir Suresi ile olur. Kadir gecesi namazı yatsı namazından sonra vitir vacibin peşinden kılınır. Kadir gecesi namazının vakti, yatsı namazından sonra başlar ve tan yeri ağarıncaya kadar yani imsak kesilinceye kadar devam eder. Kadir Gecesi namazını yatsının peşine kılamayanlar sahurda da kılabilir.

KADİR GECESİ NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Kadir Gecesi namazına niyet ederken şunlar söylenir;

-"Ya Rabbi! Bu gece hürmetine, Efendimiz hürmetine, Rahmet-i ilahin hürmetine, benim tevbelerimi kabul eyle... Aff-ı ilahiyene,feyz-i ilahiyene mazhar eylediğin zümreye(topluluğa) ilhak eyle... Allahu Ekber..

KADİR GECESİ NAMAZI KAÇ REKAT?

Kadir Gecesi namazı 4 rekat veya 12 rekat olarak kılınır.

1. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi.

2. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresi

3. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi

4. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresi

KADİR GECESİ NAMAZI KILINIŞI

Kadir namazı kılınışı sırasında iki rekatta bir Tahiyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa "Allah-u Ekber , Alah-u Ekber, Lailahe illlahu valahu ekber Allah-u Ekber velillahi hamd" denir.

Bundan sonra 100 defa İşrah suresi 100 defa Kadir suresi okunur.

Mümkünse Kadir gecesi bir de Tesbih Namazı kılmalıdır.

KADİR SURESİ ARAPÇA

Kadir suresi Arapça okunuşu:

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

2- Ve ma edrake ma leyletülkadr

3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

5- Selamün hiye hatta matle'ılfecr

Peygamberimizin Kadir Gecesi okuduğu dua. Kadir Gecesinde okunacak dua?

KUR'AN-I KERİM KADİR GECESİNDE İNMEYE BAŞLADI

Ramazan ayının 27. gecesi "Kadir Gecesi"dir. İnsanlara dünyada ve ahirette mutlu olmanın yollarını gösteren dinimizin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim Peygamberimize Ramazan ayı içinde Kadir Gecesi'nde inmeye başlamış, Hz. Muhammed (s.a.s.)'e peygamberlik görevi bu gecede verilmiş ve İslâm güneşi bu gecede doğmuştur.

KADİR GECESİ, BİN AYDAN DAHA HAYIRLI

İşte bu önemli olaylar Kadir Gecesi'ne büyük bir şeref vermiş, üstün bir değer kazandırmıştır. Kadir gecesinin bin aydan daha haylırlı olduğu Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildirilmiştir.

BU GECEDE İBADET ETMENİN ÖNEMİ

Peygamberimiz de bu gecenin fazileti hakkında şöyle buyurmuştur:

«Kim ki, faziletine inanarak ve mükâfatını Allah'tan bekleyerek Kadir Gecesini ibadetle geçirirse geçmiş günahları bağışlanır.» (63)

NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ?

Kadir Gecesi mü'minlere Allah Teâlanın büyük bir lütfu ve sonsuz rahmetinin eseridir. Bu gece en iyi şekilde değerlendirilmeli. Bu mübarek geceyi, Allah rızası için namaz kılarak, Kur'an okuyarak, Peygamberimize salât ve selâm okuyarak, günahlarımızın bağışlanması için Allah'tan af dileyerek, dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua ederek ve yapacağımız yardımlarla yoksulları sevindirerek değerlendirmeliyiz.

EFENDİMİZİN TAVSİYE ETTİĞİ DUA

Hz. Aişe bir gün Peygamberimize:

–«Ya Rasûlellah: Kadir Gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?» diye sordu.

Peygamberimiz şöyle buyurdu:

"Allah'ım, şüphesiz sen affedicisin, ikram sahibisin, affetmeyi seversin, beni affet." (Tirmizi, Daavat, 12)

Peygamber efendimizin öğrettiği bu duayı, Kadir Gecesinde çokca okumak gerekir.

KADİR SURESİNDE BAHSEDİLİYOR

Kadir gecesinden Mekke devrinde nazil olan ve Kur'an-ı Kerim'in doksan yedinci suresi olan beş ayetlik Kadir Suresi'nde bahsedilir. Bu surede Kur"an"ın indirildiği kadir gecesinden bahsedildiği için bu sureye Kadir Suresi denmiştir. Kadr, 'azamet' ve 'şeref' demektir. Kadir Suresinde Kur"an"ın kadir gecesinde indirildiğinden, kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı olduğundan, kadir gecesinin rahmet ve berekete vesile olduğundan, bu sebeple insanlık için taşıdığı değerden bahsedilir.

KADİR SURESİNİN MEALİ:

"Hakikat, biz onu (Kur'anı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin (o büyük fazl u şerefini) sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Onda melekler ve Ruh, Rablerinin izniyle, herbir iş için iner de iner. O (gece) tan yeri ağarıncaya kadar bir selâmdır."

KADİR GECESİ NEDİR?

Kadir Gecesi, Kur'an'ın vahiy yoluyla İslam peygamberi Muhammed'e gönderilmeye başlandığı gecedir

Kadir gecesinin İslamiyet'teki önemi

Kadir Gecesi, Müslümanlara göre çok hayırlı ve mübarek sayılan bir gecedir. Kur'an'da şöyle tanımlanmıştır:

"Doğrusu biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler.O gece, tanyerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Ve ma edrake ma leyletül kadr. Leyletülkadri hayrun min elfişehr. Tenezzelül melaiketü verruhu fiha biizni rabbihim min külli emr. Selamün hiye hatta madla'il fecr.

İTİKAF NEDİR?

İtikaf, akıl, baliğ (ergen) olan veya temyiz kudretine sahip bir müslümanın beş vakit namaz kılınan bir mescitte ibadet niyetiyle bir süre durması anlamındadır. Ramazanda olabileceği gibi ramazan dışında da itikaf caizdir. İtikaf, Kur'an ve Sünnetle sabittir. Kur'an'da Ramazan ayının gecelerinden söz edilirken; "…Camilerde itikafta iken de hanımlarınıza yaklaşmayın..." (Bakara, 2/187) buyrulur. Başka bir ayette itikaf ibadetinin daha önceki ümmetlerde de yapıldığına işaret edilir (Bakara, 2/125). Hz. Peygamber (s.a.s.)'in özellikle Ramazan içinde ve Ramazanın son on gününde itikaf yaptığını bildiren çeşitli hadis-i şerifler vardır. Hz. Aişe (r.a.)'ın şöyle dediği nakledilmiştir: "Rasulüllah (s.a.s.) Ramazan'ın son on gününde itikaf yapardı. Bu durum vefatına kadar bu şekilde devam etti. Daha sonra Hz. Peygamber (s.a.s.)'in zevceleri itikafı sürdürmüşlerdir" (Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 67, 129; Buhari, İ'tikaf, 1-18; Ezan, 12, 135; Hayz 10; Müslim, İ'tikaf, 1-6; Ebu Davud, Ramazan, 3; Savm, 77). Hanefilere göre itikafta oruçlu olmak şarttır. (Merğinani, el-Hidaye, I, 132) Şafiiler ise itikafta orucu şart görmez. (Şirbini, Muğni'l-Muhtac, Beyrut, ts. , I, 449, 453).

Ebu Hanife'ye göre içinde beş vakit namaz kılınan her mescidde itikafta bulunmak caizdir. Nafile olan itikafın en azı bir gündür. Ebu Yusuf en az süreyi, bir günün yarıdan fazlası olarak belirlerken İmam Muhammed itikaf için bir saati de yeterli bulur (Merğinani, el-Hidaye, I, 132).

Mescitteki itikaf erkeklere mahsustur. Kadınlar evlerinde mescit edindikleri bir yerde itikafta bulunabilir (Mevsıli, İhtiyar, İst. , ts. , I, 137).

İtikafa giren kimse, camide yer, içer, uyur ve ihtiyacı olan şeyleri mümkün olduğu takdirde camide tedarik eder. Tuvalete gitmek, abdest almak ve gerekli olduğunda gusletmek gibi tabii ihtiyaçları için ise camiden dışarı çıkabilir. Bulunduğu camide cuma namazı kılınmıyorsa, cuma namazını kılmak üzere başka bir camiye gidebilir. Cenaze namazı için ise dışarı çıkamaz. Kendisine veya malına bir zarar geleceği korkusuna kapılması ya da zorla çıkarılması halinde başka bir camiye gitmek üzere içerisinde bulunduğu cami veya mescidden çıkabilir. Bu zorunlu hallerin dışında camiden çıkarsa itikafı bozulur (Merğinani, el-Hidaye, I, 132, 133).

Kadir gecesini ihya etmenin yolu...

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Kadir Gecesini ihya etmenin yolunun Kur'an'ın barış ve esenlik mesajlarına kulak vermekten geçtiğini belirtti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Görmez mesajında, ramazan ayını on bir ayın sultanı kılan Allah'ın Kadir Gecesi'ni de ramazanın kalbi ve kıymetlisi kıldığını belirtti.

Bu gecenin değerinin anlatıldığı Kadir suresinin Müslümanlara üç mesaj verdiğini kaydeden Görmez, "Birincisi, Kadir Gecesi'nin, hidayet kaynağımız Kur'an-ı Kerim'in, ümmeti olmakla müftehir olduğumuz Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın kalbine inmeye ve İslam güneşinin yeryüzünü aydınlatmaya başladığı gece olmasıdır" ifadesini kullandı.

Kadir suresinin ikinci mesajını ise "Müminlere ömre bedel imkan ve fırsat sunulmuş olması" diye tanımlayan Görmez, şöyle devam etti:

"Bunun anlamı şudur: Ey ömür sermayesini boş ve beyhude geçiren insan, her yıl bir ömre bedel bir gece sana lütfedilmiştir. Öyleyse yeni bir hayata başlayabilirsin. Şu halde Kadir Gecesi'ni ihya etmenin yolu, Bir daha dönmemek üzere tövbe ederek 'Kur'an'ın hak, hakikat, ahlak ve adalet ilkelerine ne ölçüde sarılıyoruz ', 'Biz Kur'an'da ne kadar varız Kur'an bizde ne kadar var ' sorularının cevabını nefsimizde, ailemizde, toplumumuzda ve İslam toplumlarında aramaktan geçer. Yüce Rabbimiz nezdinde değerimizi yükseltmenin yolu, hayatımızı 'Her geleni Hızır, her geceyi Kadir bil' şuuruyla sürdürmekten geçer. Allah katında yeniden yücelmenin yolu, sürekli nefis muhasebesi yapmaktan, geçmişimizi değerlendirmekten, gafletle geçen günlerimizi sorgulamaktan, hata ve günahlarımızdan tövbe ve istiğfar etmekten geçer. Bu gece ile yükselmenin yolu, Yüce Rabbimizden af ve bağışlanma dilemekten, Resul-i Ekrem'in Kadir Gecesi'nde nasıl dua edeceğini soran Hz. Aişe validemize öğrettiği, 'Allah'ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizi de affeyle' niyazını hayatımızda kavli ve fiili duaya dönüştürmekten geçer. Ancak o zaman Sevgili Peygamberimizin 'İnanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni ihya eden kimsenin de geçmiş günahları bağışlanır' müjdesine nail olabiliriz."

Üçüncü mesajı, "Vahiy meleği Cebrail aleyhisselam ile Allah'ın meleklerinin Kadir Gecesi'nde yeryüzüne selam ve esenlik getirmek üzere her türlü iş için inmeleri" diye açıklayan Görmez, Kur'an'ın nüzulü hürmetine bir kez yaşanan bu hadisenin Allah'ın müminlere çok büyük bir ikramı, ihsanı ve lütfu olarak her sene tekerrür ettiğinin altını çizdi.

Kadir Gecesini ihya etmenin yolunun Kur'an'ın barış ve esenlik mesajlarına kulak vermekten, yeryüzünde barış ve esenliğin egemen olması için çaba göstermekten geçtiğini vurgulayan Görmez, "Ancak o zaman Allah'ın meleklerinin yeryüzüne barış ve esenlik getirmek üzere indiklerini idrak edebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

Görmez, başta Suriye ve Irak olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde Müslümanların yaşadığı şiddet ve çatışmalar ile Filistin, Kudüs, Gazze, Mısır, Doğu Türkistan ve Myanmar'ın Arakan eyaletindeki mazlumiyet ve mağduriyetlerin, bu ramazanın da buruk bir şekilde geçirilmesine neden olduğunu belirtti.

"Ümmet-i Muhammedi fitne hastalığından kurtar"

Görmez, Müslümanlardan Kadir Gecesi'nde şu duada bulunulmasını istedi:

"Ya Rabbe'l-Alemin. Ümmet-i Muhammede rahmetinle muamele eyle. Ümmet-i Muhammedi cehalet, tefrika ve fitne hastalığından kurtar. Ümmet-i Muhammedi iki cihanda aziz eyle. Ümmet-i Muhammedi tevhid ve vahdette birleştir. Bizleri 'Müminler ancak kardeştirler' ilahi fermanınca zihinleri bir, yürekleri bir, gayeleri bir, sevgileri bir, hüzünleri bir, acıları bir kardeşler topluluğu eyle. Bizleri, bütün insanlığın özlemi olan barış ve huzur ortamını tesis edenlerden eyle. Bizleri Kadir Gecesi'nin feyz ve bereketinden mahrum eyleme."