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  • 31.05.2019 17:27
  • Son Güncelleme: 31.05.2019 17:27

ne gökyüzü nasıl olur? - ,

, okunacak dua ne gözyüzü nasıl olur? Bu gecelerde Kur'an okunabilir, bolca nafile namaz kılınıp dualar yapılabilir. En önemlisi ise bu gecede bolca istağfarda bulunulmalıdır. Bu geceyi ihya eden kişinin geçmiş günahlarının tamamı af olunur. İtikâfa girmek nefsi yasaklardan korumada daha etkili bir yöntem olduğu gibi, ramazanın son on gününde olması tahmin edilen Kadir gecesine rastlama imkânı ve umudunu da arttırır. İtikâf, insanı dünyevî meşgalelerden uzaklaştırıp daha fazla ibadete vesile olması yanında, genel anlamda hayatın anlamı üzerinde tefekkür etme imkânı da sağlar. Bu gecelerde Kur'an okunabilir, bolca nafile namaz kılınıp dualar yapılabilir. En önemlisi ise bu gecede bolca istağfarda bulunulmalıdır. Bu geceyi ihya eden kişinin geçmiş günahlarının tamamı af olunur.

Müslümanlar için çok önemli olan bu gece ile ilgili işte merak edilenler... Kadir Gecesi, Hazreti Muhammed'in ümmetine mahsustur, başka peygamberlere Kadir Gecesi gibi faziletli bir gece verilmemiştir. Bir hadis-i şerif meali şöyledir: (Allahü teâlâ, Kadir Gecesi'ni ümmetime hediye etti, başka ümmete vermedi.) Dini alimler Kadir Gecesini anlamak için şu tarifi yapıyorlar; Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Ramazan ayının 27. gecesi "Kadir Gecesi"dir. İnsanlara dünyada ve ahirette mutlu olmanın yollarını gösteren dinimizin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim Peygamberimize Ramazan ayı içinde Kadir Gecesi'nde inmeye başlamıştır. Peki Kadir gecesi ibadetleri, okunacak dua hangisi Kadir gecesi alametleri nedir, gökyüzü nasıl olur?

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