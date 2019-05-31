Müslümanlar için çok önemli olan bu gece ile ilgili işte merak edilenler... Kadir Gecesi, Hazreti Muhammed'in ümmetine mahsustur, başka peygamberlere Kadir Gecesi gibi faziletli bir gece verilmemiştir. Bir hadis-i şerif meali şöyledir: (Allahü teâlâ, Kadir Gecesi'ni ümmetime hediye etti, başka ümmete vermedi.) Dini alimler Kadir Gecesini anlamak için şu tarifi yapıyorlar; Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Ramazan ayının 27. gecesi "Kadir Gecesi"dir. İnsanlara dünyada ve ahirette mutlu olmanın yollarını gösteren dinimizin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim Peygamberimize Ramazan ayı içinde Kadir Gecesi'nde inmeye başlamıştır. Peki Kadir gecesi ibadetleri, okunacak dua hangisi Kadir gecesi alametleri nedir, gökyüzü nasıl olur?