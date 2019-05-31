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  • Son Güncelleme: 31.05.2019 08:18

si 2019 resimli mesajları! ,

31 Mayıs cuma günü bugün nizi kutluyor ve sizler için hazırladığımız resimli Kadir Gecesi mesajları ile kısa ve özlü güzel sözlerini ortaya çıkartıyoruz. Meleklerin yeryüzüne indiği Kadir Gecesi bol bol dua ve namazla geçirilmelidir. Müslümanlar bu gecede dualar okuyacak, namazlar kılacak ve bol bol ibadet edecek. Şimdi arkadaşlarına, tanıdıklarına ve sevdiklerine kandil mesajı atmak isteyen vatandaşlar Kadir Gecesi mesajlarını araştırıyor. En güzel, kısa ve anlamı Kadir Gecesi mesajları ve sözlerini sizin için derledik. Kadir gecesi, 'ın insanlığa tuluş çağrısı olan Kur'an'ın indirilmeye başladığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir. İşte ve ,

Kadir Gecesi 2019 resimli mesajları! Kısa ve anlamlı Kadir Gecesi mesajları, en güzel sözleri ve hadisleri. Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı mübarek gecedir. Bin aydan daha hayırlı olan mübarek Kadir Gecesi'nin gelmesiyle birlikte vatandaşlar internette Kadir Gecesi mesajlarını araştırmaya başladı. En güzel, kısa ve anlamı Kadir Gecesi mesajlarını haberimizde sizin için derledik. İşte Kadir Gecesi mesajları... Kadir gecesi; yüce mevlanın hakkında müstakil bir sure indirdiği ve bu surede, "Doğrusu biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail O gece, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de inerler. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar süren bir esenliktir." buyurduğu müstesna bir gecedir.

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