Kadir Gecesi 2019 resimli mesajları! Kısa ve anlamlı Kadir Gecesi mesajları, en güzel sözleri ve hadisleri. Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı mübarek gecedir. Bin aydan daha hayırlı olan mübarek Kadir Gecesi'nin gelmesiyle birlikte vatandaşlar internette Kadir Gecesi mesajlarını araştırmaya başladı. En güzel, kısa ve anlamı Kadir Gecesi mesajlarını haberimizde sizin için derledik. İşte Kadir Gecesi mesajları... Kadir gecesi; yüce mevlanın hakkında müstakil bir sure indirdiği ve bu surede, "Doğrusu biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail O gece, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de inerler. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar süren bir esenliktir." buyurduğu müstesna bir gecedir.