2019 Kadir gecesi yeni Whatsapp cep telefonu SMS mesajları - Kadir Gecesi mesajları kısa ve öz Kadir Gecesi tebrik sözleri Bugün bin aydan daha hayırlı olan gece Kadir Gecesi idrak edilecek. Cennetin kapılarının açıldığı meleklerin yer yüzüne indiği affı ve merhameti bol Kadir Gecesi'ne özel en güzel kısa ve öz Kadir Gecesi mesajları haberimizde. Kadir, sözlükte, hüküm, şeref, güç, yücelik gibi anlamlara gelir. Dini literatürde, "leyletü'l kadr" şeklinde Kur'an-i Kerim'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan Kur'an-i Kerim'in 97. Kadir süresi, bu gecenin fazileti hakkında nazil olmuştur. Bu sürede yüce Allah (cc) şöyle buyurmaktadır. "Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik, Kadir Gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin, Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır, Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir"