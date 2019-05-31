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  • 31.05.2019 17:34
  • Son Güncelleme: 31.05.2019 17:34

- nasıl niyet edilir?

Bin aydan daha hayırlı gece olan Kadir Gecesi bu gece idrak edilecek. Bu ulvi, faziletli geceyi hakkıyla geçirmek isteyen müslümanlar nasıl kılınır, nasıl ve Kadir gecesi namazına nasıl niyet edilir, saat kaçta kılınır sorularının yanıtını arıyor. Kadir Gecesi 'ni, namaz kılarak, Kur'ân-ı Kerim okuyarak, tevbe, istiğfâr ederek ve dua yaparak değerlendirmeli. Üzerinde namaz borcu olanların nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar. Süfyan-ı Sevrî: "Kadir Gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur'ân okuyup sonra dua etmek daha güzeldir." demiştir. Kadir Gecesi namazı ?

Kadir gecesi affı, merhameti olan faziletli gecelerden birisidir. Cennetin kapılarının açıldığı, meleklerin yer yüzüne indiği bu günü ve geceyi ibadet ederek geçirmek gerekir. Peki Kadir Gecesi 12 rekatlık namazı nasıl kılınır, 12 Rekatlık kadir gecesi namazı kılınışı nasıl ve Kadir gecesi namazına nasıl niyet edilir, saat kaçta kılınır? Peki Kadir Gecesi namazı saat kaçta ve nasıl niyet edilerek kılınmalı? Kadir Gecesi namazında okunan Kadir Suresi nasıldır? Kadir Gecesi namazı yatsı namazından sonra vitir vacibin peşinden kılınır. Kadir gecesi namazının vakti, yatsı namazından sonra başlar ve tan yeri ağarıncaya kadar yani imsak kesilinceye kadar devam eder. Kadir Gecesi namazını yatsının peşine kılamayanlar sahurda da kılabilir. Peki Kadir Gecesi namazı 12 rekatlık Kadir gecesi namazı kılınışı nasıl niyet edilir?

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