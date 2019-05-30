30 Mayıs genel af haberleri: Yargı reformu nedir son dakika genel af yasası ve ceza indirimi mahkum affı çıktı mı? 30 Mayıs af teklifi Meclis'e geldi mi? Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yargı Reformu Strateji Belgesi, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 30 Mayıs'ta tüm dünya ve Türkiye kamuoyuna açıklanacaktır" demişti. Gül açıklamasında "Bu yol haritamız olacaktır. 82 milyon vatandaşımızın yargıya güveninin artacağı bir yol haritası reformlar için de bizim yol haritamız, atlasımız olacaktır."cümlelerine yer vermişti. Söz konusu belgenin Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılmasının ardından ilgili yasal düzenlemelerin de meclise gelmesi bekleniyor. Türk yargısının yeni yol haritası olarak adlandırılan strateji belgesinde 15 yaşından küçüklere ilk suçlarında soruşturma ve dava açılmaması, tutukluların yakınlarıyla görüntülü görüşmesi, ağır hasta olan mahkumlarla ilgili özel düzenlemelerin yapılması gibi 65 başlık yer alıyor.