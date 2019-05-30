Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde, Doğu ve Güneydoğuluları ağırladı.

Yıldırım, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından; ''Topal Dursun'un oğlu Binali, Doğu ve Güneydoğulu hemşehrileriyle sahur yaptı. Benim için en yüce makam, gönlünüzdeki yerimdir'' ifadelerini kullandı.



"GÖNLÜNDEN NE GEÇİYORSA. TOPAL DURSUN'UN OĞLU BİNALİ DE"

Binali Yıldırım'ın, söz konusu ziyarette kendisine, "Başkan mı diyelim, demeyelim. Ne diyelim?" sorusuna, "Gönlünden ne geçiyorsa. Topal Dursun'un oğlu Binali de" şeklinde cevap verdi. Binali Yıldırım'ın mütevaziliğini gösteren "Topal Dursun'un oğlu Binali" şeklindeki sözleri Twitter'de gündem oldu.



Ünlü karikatürist ve oyuncu Hasan Kaçan: "Ben 'Berber Ali'nin oğlu Hasan Kaçan. İstanbul seçimi için oyum #topaldursununoğlu Binali Yıldırım'a"

Müzik Bir Meslek Birliği Başkanı ve sanatçı Eşref Ziya: "Ben Bayburtlu hacı Maksudun oğlu Eşref Ziya benim oyum #topaldursununoğlu güzel insan Binali yıldırım beye @BY @hetenketenabi

Oyuncu Recep Terzi: "Ben Bayburtlu Kamyon şöförü Rüşan Terzi nin oğlu Recep Terzi, 23 Haziranda oyumu #topaldursununoğlu !!

Binali Yıldırıma veriyorum.."

Doktor Huriye Tezgelen: "Ben Tokatta çiftçi İstanbul'da Kaptan Mustafa Kızı Huriye Tezgelen. İstanbul seçimi için oyum #topaldursununoğlu Binali Yıldırım'a"

İdris Kartal: "39 yaşındayım. Bu yaşa kadar CHP'ye oy vermedim. Benim oyum yine Tayyip Erdoğan'a yine #topaldursununoğlu @BY başkanıma..."

Avukat Mustafa Utku: "Ben #Trabzon'un, Ben #Erzurum'un Özü sözü bir, Hakkın yanında olan insanı.. Oyum Türkiyeyi yaptığı eserlerle dünyada bir üst lige çıkaran #topaldursununoğlu Sayın @BY Beye.."

Harun Köse: "Ben Rize Kendirli'den Hafız İbrahim Köse'nin oğlu, Dünya'nın başkenti İstanbul için oyum tabi ki #topaldursununoğlu Binali Yıldırım'a"

Sedat Razgatlıoğlu: "Ben Sakarya'lı arnavut şoför mehmetin kızı saadet derim ki vatanını, milletini, ezanını, bayrağını anasını babasını evladını seven her İstanbul'lunun İstanbul seçimi için oyu #topaldursununoğlu Binali Yıldırım'a işte o kadar"

Cem Sahir İslam: "Ben avukat ve siyasetçi Nadir Latif Bey'in oğlu Cem Sahir; #topaldursununoğlu @by Binali Yıldırım'ın İstanbul'a Şehremini olmasını istiyorum, arzımdır."

Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan: "Ben Esnaf Rıza Bey'in kızı Hilâl Kaplan. İstanbul için oyum #TopalDursununoğlu Binali Yıldırım'a @BY"

Sabah Gazetesi Özel Haberler Şefi Kenan Kıran: "Ben 'işçi emeklisi' Osman'ın oğlu Kenan Kıran. İstanbul seçimi için oyum #topaldursununoğlu Binali Yıldırım'a

@BY"

ATV Haber Müdürü Murat Gener: "Ben de 'Tersane İşçisi Ali'nin' oğlu Murat'ım. İstanbul seçiminde tercihimi #topaldursununoğlu @BY'dan yana kullanacağım..."

Lacivert Dergi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Akar: "Ben Alucralı Ahmet Çavuş'un torunu Mustafa. İstanbul seçimlerinde oyum #topaldursununoğlu

@BY başkana."

Minika Go ve Minika Çocuk Genel Yayın Yönetmeni Salih Zengin: "Bir çentik de benden olsun #topaldursununoğlu 'na..."

Star Gazetesi Yayın Koordinatörü Ahmet Gemici: "İstanbul için, Türkiye için geleceğimiz için oyum #topaldursununoğlu Binali Yıldırım'a..."

Star Gazetesi muhabiri Kemal Gümüş: Kemal Gümüş: "Ben Çiftçi 'Mehmet Ali' oğlu Kemal. İstanbul'un geleceği ve çocuklarımın müreffeh bir kentte yaşayabilmesi için oyum #topaldursununoğlu Binali Yıldırım'a @BY ya senin @halimekokce @halekaplanoz @KseYakup @idriskardas @sinanhakan"

Diriliş Postası Genel Yayın Yönetmeni Erem Şentürk: "Ben Eyüplü Kasap Mustafa'nın oğlu Erem. Dünyanın kadim merkezi 566 yıılık emanet kutlu İstanbul'un geleceği için en başta dualarım ve oyum #topaldursununoglu Binali Yıldırım'a."

TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu: "BEN değil BİZ kazanacak İnşallah. #topaldursununoğlu @BY"

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık: "Ben "Keferdizli Halıt'ın" kızı Öznur. Benim duam; 17 yıldır tanımaktan ve birlikte çalışmaktan gurur duyduğum, çalışkan,mütevazı,milli,yerli, Ülkesine aşık, Milletine sevdalı, İstanbul hayranı, Can Erzincanlı #topaldursununoğlu Binali abiye... @BY"

Avukat Fatma Benli Yalçın: "BEN değil BİZ kazanacak, tecrübe, samimiyet, azim kazanacak, #İstanbul kazanacak inşaallah #topaldursununoğlu

@BY"

AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Serkan Bayram: #topaldursununoğlu'yum diyerek Babası ile gurur duyan ve her zaman engelli kardeşlerimizin yanında olan

@BY"

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yusuf Fırat Aydın: "Ben Yusuf Ziya ve Zeynep'in babası Yunus Fırat AYDIN. İstanbul için oyum #topaldursununoğlu Binali Yıldırım'a

@BY"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım: "Rizeli Kalfa Ahmet'in oğlu İsmet Yıldırım olarak benim de #topaldursununoğlu Binali Yıldırım'a!"

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur: "İstanbul'a muhacir gelmiş, İstanbul'da ensar olmuş Prizrenli esnaf ailenin evladı olarak, benim oyum da #topaldursununoğlu Binali Yıldırım'a!"

KENAN KIRAN / SABAH