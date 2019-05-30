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  • Son Güncelleme: 30.05.2019 14:40

: bebek nasıl öldürüldü? ?

: Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde oturan Kurnaz ailesinin kızları Ecrin, 7 Mayıs günü evlerinin önünden kayboldu. Aile kendi imkânlarıyla aradığı Ecrin'e ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma timleri ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. AFAD'a ait kadavra köpeği 'Abrek'in de kullanıldığı aramalara Ecrin'in ayakkabısının diğer teki de dere yatağında bulundu. ATV ekranlarında yayınlanan ile Tatlı Sert programında Ecrin bebeğin kaybolması hakkında detaylar ortaya çıktı. Müge Anlı canlı yayınında incelenen bu kaçırılma vakasını Ecrin'in üvey amcası Özkan Kurnaz'ın yapmış olabileceği düşünülüyor. Peki bebek nasıl öldürüldü? ?

Minik Ecrin'den kahreden haber

Son Dakika Haberi: 30 Mayıs Ecrin bebek nasıl öldürüldü? Ecrin bebeği kim öldürdü yeni gelişme katili kim? Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu öne sürülen kafatası ve kemik parçalarının bulunduğu bölgede arama çalışmaları sürüyor. Komando timleri ve AFAD ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda Ecrin'in ayakkabısının diğer teki de bulundu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ise birinci şüpheli Özkan Kurnaz vardı. İşte yeni gelişmeler: Dün saat 15.30 sıralarında, Ecrin'in kaybolduğu evin yaklaşık 6 kilometre uzağında Bağırsak Deresi mevkisinde orman muhafaza memurlarınca ayakkabı ve elbise parçalarına rastlandı. Peki 29 Mayıs Ecrin bebek son dakika nasıl öldürüldü, bulundu mu? Ecrin Kurnaz'ı kim öldürdü yeni gelişme katili kim?

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