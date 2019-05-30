Son Dakika Haberi: 30 Mayıs Ecrin bebek nasıl öldürüldü? Ecrin bebeği kim öldürdü yeni gelişme katili kim? Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu öne sürülen kafatası ve kemik parçalarının bulunduğu bölgede arama çalışmaları sürüyor. Komando timleri ve AFAD ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda Ecrin'in ayakkabısının diğer teki de bulundu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ise birinci şüpheli Özkan Kurnaz vardı. İşte yeni gelişmeler: Dün saat 15.30 sıralarında, Ecrin'in kaybolduğu evin yaklaşık 6 kilometre uzağında Bağırsak Deresi mevkisinde orman muhafaza memurlarınca ayakkabı ve elbise parçalarına rastlandı. Peki 29 Mayıs Ecrin bebek son dakika nasıl öldürüldü, bulundu mu? Ecrin Kurnaz'ı kim öldürdü yeni gelişme katili kim?