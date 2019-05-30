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  • Son Güncelleme: 30.05.2019 15:20

son dakika 5 yıl mı olacak? ? İşte tam metni

5 yıl mı olacak? Son dakika gelen hukuk fakültesi açıklaması gündemde araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargı reform paketini açıkladı.Peki hukuk fakültesi 5 yıl mı olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Reform belgemizin üçüncü amaç başlığı insan kaynaklarının nitelik ve niceliğinin artırmasıdır. Hukuk fakültelerinin eğitim süresi ve başarı ölçütünü yeniden belirliyoruz. Eğitim süresinin 5 yıla çıkarılması, kontenjanın azaltılması gibi düzenlemeler planlıyoruz şeklinde konuştu

Hukuk fakültesi son dakika 5 yıl mı olacak? Hukuk fakültesi kaç yıl? İşte Yargı Reformu Strateji belgesi tam metni . Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yargı reform paketini açıklıyor. Erdoğan, hukuk fakülteleri işle ilgili açıklama yaptı. Peki hukuk fakültesi 5 yıl mı olacak? Erdoğan ne dedi? Detaylar haberimizde... İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

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