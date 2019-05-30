Hukuk fakültesi son dakika 5 yıl mı olacak? Hukuk fakültesi kaç yıl? İşte Yargı Reformu Strateji belgesi tam metni . Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yargı reform paketini açıklıyor. Erdoğan, hukuk fakülteleri işle ilgili açıklama yaptı. Peki hukuk fakültesi 5 yıl mı olacak? Erdoğan ne dedi? Detaylar haberimizde... İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde: