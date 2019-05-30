31 Mayıs bugün Kadir Gecesi mi? 2019 Kadir gecesi hangi güne denk geliyor araştırmaları hız kazandı. Mübarek Ramazan ayı içinde olan en kutsal en faziletli gecelerden olan Kadir Gecesi nasıl anlaşılır, Kadir gecesi olduğu nasıl bilinir, Kadir gecesi belirtileri ve alametleri nelerdir merak edildi. Dini alimlere göre Kuran'ı Kerim'in indirilmeye başladığı Kadir Gecesi'nin net bir tarihi yoktur, Ramazan ayının son 10 gününden birinde saklı olan Kadir gecesi gündüzünde köpekler havlamaz, güneş kızıl renge yakın doğar, rüzgar esmez, deniz durgundur. Hz. Ömer ise Kadir gecesini şöyle anlatır; Kadir gecesi denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu değildi, tatlı ve hoş idi. Peki Kadir gecesi nasıl anlaşılır? Yarın Kadir Gecesi mi, hangi gün Kadir gecesi nedir anlamı ve faziletleri!