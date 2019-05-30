Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 31.05.2019 07:51
  • Son Güncelleme: 31.05.2019 07:51

bugün si mi, hangi gün? ? Kadir gecesi önemi nedir anlamı ve faziletleri nelerdir

bugün si mi, hangi gün? ? ve faziletleri! İşte takvimi. Kadir Gecesi ne zaman 2019 araştırmaları binlerce müslüman tarafından merak ediliyor. O günü hakkıyla, ibadet ederek geçirmek isteyenler ve Kadir Gecesi belirtileri nelerdir merak ediyor. Dini alimler Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının son 10 günü içinde saklı olduğunu söyleselerde Diyanet'e göre gecesi 31 Mayıs Cuma. 2019 Diyanet takvimine göre Kadir Gecesi 2019 yılında 31 Mayıs cuma günü idrak edilecek. İşte dini alimlere göre Kadir Gecesi belirtileri ve o gecenin alametleri... Bu gecelerde Kur'an okunabilir, bolca nafile namaz kılınıp dualar yapılabilir. En önemlisi ise bu gecede bolca istağfarda bulunulmalıdır. Bu geceyi ihya eden kişinin geçmiş günahlarının tamamı af olunur.

31 Mayıs bugün Kadir Gecesi mi? 2019 Kadir gecesi hangi güne denk geliyor araştırmaları hız kazandı. Mübarek Ramazan ayı içinde olan en kutsal en faziletli gecelerden olan Kadir Gecesi nasıl anlaşılır, Kadir gecesi olduğu nasıl bilinir, Kadir gecesi belirtileri ve alametleri nelerdir merak edildi. Dini alimlere göre Kuran'ı Kerim'in indirilmeye başladığı Kadir Gecesi'nin net bir tarihi yoktur, Ramazan ayının son 10 gününden birinde saklı olan Kadir gecesi gündüzünde köpekler havlamaz, güneş kızıl renge yakın doğar, rüzgar esmez, deniz durgundur. Hz. Ömer ise Kadir gecesini şöyle anlatır; Kadir gecesi denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu değildi, tatlı ve hoş idi. Peki Kadir gecesi nasıl anlaşılır? Yarın Kadir Gecesi mi, hangi gün Kadir gecesi nedir anlamı ve faziletleri!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleri31 Mayıs bugün Kadir Gecesi mi, hangi gün? Kadir gecesi nasıl anlaşılır? Kadir gecesi önemi nedir anlamı ve faziletleri nelerdir
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri