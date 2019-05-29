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  • Son Güncelleme: 29.05.2019 13:06

: 'nin yazdığı pedofili detaylar bulunan kitabının yayıncısı teslim oldu

haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında gözaltı kararı verilen pedofili ifadeler içeren kitabın yayıncısı , emniyete teslim oldu.

Pedofili skandalının yayıncısı hakkında flaş gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 'pedofili' ifadelerin bulunduğu '' kitabının yazarı gözaltına alınmıştı.

NE OLMUŞTU?
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pedofili içeren ifadeleri ile tepki toplayan Zümrüt Apartmanı kitabıyla ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyuruları üzerine Zümrüt Apartmanı adlı kitapta yer alan bazı ifadelerden dolayı yazar Abdullah Şevki hakkında 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatmış ve yazar gözaltına alınmıştı.

Başsavcılık şu açıklamayı yapmıştı:
"Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın suç duyurusu üzerine Abdullah Şevki isimli şahıs tarafından kaleme alındığı anlaşılan 'Zümrüt Apartmanı' isimli kitapta yer alan bir kısım ibarelerle ilgili şüpheli Abdullah Şevki hakkında TCK'nın 226'ncı maddesi uyarınca 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatılmıştır."

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