Kadroya geçen taşeron işçiler ile ilgili sevindiren haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Bu anlamda geçen yıl Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın startını verdiği, aileleriyle birlikte milyonları ilgilendiren taşeron işçilerin kadroya geçiş çalışmaları tamamlanırken, hem gelirleri arttı hem de özlük hakları iyileştirildi. İşçiler geçmişte aldıkları maaşın 1.5 katı promosyon alırken, devlet kadrosuna geçen 450 bin işçiye de yaklaşık 1 milyar liranın üzerinde ikramiye ücreti (tediye) verildi. Peki kadroya geçen taşeron işçi asgari ücret maaş zammı alacak mı? Bu arada İlave tediye ödemesinin diğer yarısı ise 31 Mayıs 2019 tarihinde ödenecek. Kamu işçileri bu sayede bayram öncesi ilave tediye ödemesinden yararlanabilecekler.