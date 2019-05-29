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  • Son Güncelleme: 30.05.2019 01:14

Hükümlü gazeteci Kadri Gürsel’e ’ne giderken neden kelepçe takılmadı?

Eski Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan dava kapsamında, 2 yıl 6 ay hapis cezası onanan gazeteci Kadri Gürsel’e ’nde ve polis tarafından ’ne giderken kelepçe takılmadığı öğrenildi.

Kelepçe olayının aslı ne?

Kadri Gürsel hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası nedeniyle davetiye çıkarıldığı, teslim olması gereken sürenin son günü olan dün (29 Mayıs) 'ne geldiği öğrenildi.

ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NDE VE METRİS CEZAEVİNE GİDERKEN KELEPÇE TAKILMADI
Gürsel, Çağlayan Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra polis tarafından kelepçe takılmadan ne götürüldü. Kadri Gürsel'e Çağlayan Adliyesi içerisinde, dışında ve sonrasında cezaevine götürülürken kelepçe takılmadığı bildirildi.

CEZAEVİ GİRİŞİNDE PROSEDÜR GEREĞİ KELEPÇE TAKILDI
Jandarma görevlilerinin Kadri Gürsel'e cezaevi girişinde prosedür gereği kelepçe takılmadan alınamayacağı ifade ettiği, cezaevine alınırken Metris Cezaevi giriş kapısı önünde jandarma tarafından kelepçe takıldıktan sonra hemen içeri alındığı öğrenildi.
Hükümlü Kadri Gürsel'in söz konusu işlemin hemen ardından tahliye işlemlerinin yapıldığı bildirildi.

KENAN KIRAN / SABAH

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