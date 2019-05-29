29 Mayıs Ecrin bebek son dakika haberleri! Samsun'da 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın kaybolması konusu haftalardır Müge Anlı'da en çok konuşulan konu durumunda. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 7 Mayıs'ta kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı ormancılar buldu. Ecrin'in önce ayakkabılarını fark eden ormancılar araziyi inceleyince ceset parçalarını buldu. Ecrin'in bulunan kafa tası ve bazı uzuvları adli tıpa götürülürken kayıp ceset parçaları aranıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ise birinci şüpheli Özkan Kurnaz vardı. İşte yeni gelişmeler: Dün saat 15.30 sıralarında, Ecrin'in kaybolduğu evin yaklaşık 6 kilometre uzağında Bağırsak Deresi mevkisinde orman muhafaza memurlarınca ayakkabı ve elbise parçalarına rastlandı. Peki 29 Mayıs Ecrin bebek son dakika nasıl öldürüldü, bulundu mu? Ecrin Kurnaz'ı kim öldürdü yeni gelişme katili kim?