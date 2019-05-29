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  • Son Güncelleme: 29.05.2019 11:35

, , i, , hal yasası 'e geldi mi, nedir?

TBMM'yi yoğun günler bekliyor bu bağlamda milyonlar , , i, , hal yasası gibi gelişmeleri yakından takip ediyor. En son gelen haberde yeni askerlik sistemine ilişkin düzenlemede, Meclis'teki teklif sonrası görüşülecek. Aynı zamanda 3600 ek gösterge beklentisiyle ilgili taslak çalışmaların yakında dönemde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Edinilen bilgilere göre 23 Haziran günü gerçekleştirilecek seçimlere kadar Meclis fiilen çalışmayacak. Seçim sürecine tekrar girilmesi ile birlikte hemen hemen tüm milletvekillerinin İstanbul'a gitmesi ve seçim çalışmasına katılması bekleniyor. Bu nedenle yasama gecikecek. Peki 3600 ek gösterge, Mahkum affı, yeni askerlik sistemi, nafaka, hal yasası Meclis'e geldi mi, nedir? İşte tüm detaylar

3600 ek gösterge, Mahkum affı, yeni askerlik sistemi, nafaka, hal yasası 29 Mayıs Meclis'e geldi mi, en son durum nedir? Mahkumlara af, EYT, ek gösterge, yeni askerlik sistemi, hal yasası ve nafaka düzenlemelerini ilgilendiren önemli açıklama geldi. İşte emeklilikte yaşa takılanlar, 3600, yeni askerlik sistemi, mahkumlara af ve hal yasası ile nafaka düzenlemesi hakkında son bilgiler. TBMM'yi 31 Mart seçimlerinden sonra yoğun bir gündem bekliyordu. Ancak İstanbul seçimlerinin 1 ay süren belirsizliği TBMM 'nin açılmamasına neden oldu. Seçimden sonra birkaç dea toplanan Genel Kurul uluslararası anlaşmaları ve İstanbul seçimlerini görüştü. Af, EYT, ek gösterge, nafaka, yeni askerlik sistemi, hal yasası gibi konular TBMM Genel Kurulu gündemine hala gelmedi.

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