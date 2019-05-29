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  • Son Güncelleme: 29.05.2019 11:02

bebek nasıl öldürüldü, bulundu mu? ?

bebek haberleri! 'da 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın kaybolması konusu haftalardır 'da en çok konuşulan konu durumunda. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 7 Mayıs’ta kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz’ı ormancılar buldu. Ecrin'in önce ayakkabılarını fark eden ormancılar araziyi inceleyince ceset parçalarını buldu. Ecrin'in bulunan kafa tası ve bazı uzuvları adli tıpa götürülürken kayıp ceset parçaları aranıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ise birinci şüpheli Özkan Kurnaz vardı. İşte yeni gelişmeler: Dün saat 15.30 sıralarında, Ecrin’in kaybolduğu evin yaklaşık 6 kilometre uzağında Bağırsak Deresi mevkisinde orman muhafaza memurlarınca ayakkabı ve elbise parçalarına rastlandı. Peki 29 Mayıs son dakika nasıl öldürüldü, bulundu mu? ?

29 Mayıs Ecrin bebek son dakika nasıl öldürüldü, bulundu mu? Ecrin bebeği kim öldürdü yeni gelişme katili kim? Müge Anlı'da Samsun'da kaybolan Ecrin bebek konusu gündemde. ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Ecrin bebeğin kaybolması hakkında detaylar ortaya çıktı. Müge Anlı canlı yayınında incelenen bu kaçırılma vakasını Ecrin'in üvey amcası Özkan Kurnaz'ın yapmış olabileceği düşünülüyor. Öte yandan Metin ve Necla Büyükşen'in katillerinin ortaya çıkartılması için araştırmalar sürüyor. AFAD, UMKE ve Jandarma tarafından her yerde karış karış aranan Ecrin'den ise dün akşam kan donduran bir haber geldi. Kaybolduğu evine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda 1,5 yaşlarında bir kız çocuğuna ait ceset bulundu. Yapılan incemeler sonucunda cansız beden Ecrin Kurnaz olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Ecrin'in katili ya da katilleri merak konusu oldu.

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