29 Mayıs Ecrin bebek son dakika nasıl öldürüldü, bulundu mu? Ecrin bebeği kim öldürdü yeni gelişme katili kim? Müge Anlı'da Samsun'da kaybolan Ecrin bebek konusu gündemde. ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Ecrin bebeğin kaybolması hakkında detaylar ortaya çıktı. Müge Anlı canlı yayınında incelenen bu kaçırılma vakasını Ecrin'in üvey amcası Özkan Kurnaz'ın yapmış olabileceği düşünülüyor. Öte yandan Metin ve Necla Büyükşen'in katillerinin ortaya çıkartılması için araştırmalar sürüyor. AFAD, UMKE ve Jandarma tarafından her yerde karış karış aranan Ecrin'den ise dün akşam kan donduran bir haber geldi. Kaybolduğu evine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda 1,5 yaşlarında bir kız çocuğuna ait ceset bulundu. Yapılan incemeler sonucunda cansız beden Ecrin Kurnaz olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Ecrin'in katili ya da katilleri merak konusu oldu.