İdlib'de Beşar Esed rejimine ait savaş uçakları tarafından İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yapılan saldırılarda 24 sivil yaşamını yitirdi.
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İdlib'de Beşar Esed rejimine ait savaş uçakları tarafından İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yapılan saldırılarda 24 sivil yaşamını yitirdi.
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