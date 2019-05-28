Başkan Erdoğan: Ne dediysek yaptık yine yaparız

AK Parti, İstanbul'daki 2,3 milyon üyesi için seferber oldu. AK Parti milletvekilleri ve teşkilat yöneticileri tek tek üyelerini arıyor. Sandığa gitmelerini, yakınlarını da AK Parti Adayı Binali Yıldırım'a oy vermeleri için ikna etmelerini istiyor. Telefonla aranan kişiye "Başkan Erdoğan ve İstanbul adayı Binali Yıldırım'ın selamı var, hak yerini bulsun" deniyor. Ramazan Bayramı'nda memleketine gidip dönmeyi düşünmeyenler üzerinde de bir çalışma yürütüyor. Meclis'in bu hafta seçimlere kadar ara vermesiyle milletvekilleri de 7 gün 24 saat boyunca İstanbul'da sahada kampanya yürütecek. AK Parti seçim kampanyasında ise "Ne dediysek yaptık, yine biz yaparız" sloganını kullanacak. AK Parti Ramazan Bayramı'na kadar ise iftar ve sahur programları, ev ziyaretleri ile seçim sürecini yürütecek. Erdoğan'ın ise miting yerine İstanbul'daki 39 ilçede çarşı ve pazarda esnafla ve vatandaşla buluşacağı ifade ediliyor. Cumhur İttifakının adayı Binali Yıldırım ve teşkilatlar seçim kampanyasında bir yandan İstanbul için neler yapılacağını, diğer yandan seçimin neden iptal edildiğini anlatacak.
VATANDAŞLARLA İFTAR AÇTI
BAŞKAN Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu sahilinde vatandaşlarla bir araya geldi. Çocuklara hediyeler dağıtan Erdoğan, bir ailenin çimenlik alana kurduğu yer sofrasına konuk oldu. Vatandaşlarla birlikte orucunu açan Erdoğan, ailelerle bol bol fotoğraf çektirdi.
27 MAYIS 1960 KARA BİR LEKE
BAŞKAN Erdoğan, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından bir mesaj yayınladı: "27 Mayıs 1960 tarihi Milli iradeye karşı yapılmış ilk askeri darbe ve Türk demokrasi tarihinde kara bir leke olarak hatırlanmaktadır. Darbenin 59. yılında darbeciler tarafından idam edilen merhum Adnan Menderes ve arkadaşlarını saygı ve rahmetle yad ediyorum".
VATANDAŞLARLA İFTAR AÇTI
BAŞKAN Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu sahilinde vatandaşlarla bir araya geldi. Çocuklara hediyeler dağıtan Erdoğan, bir ailenin çimenlik alana kurduğu yer sofrasına konuk oldu. Vatandaşlarla birlikte orucunu açan Erdoğan, ailelerle bol bol fotoğraf çektirdi.
27 MAYIS 1960 KARA BİR LEKE
BAŞKAN Erdoğan, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından bir mesaj yayınladı: "27 Mayıs 1960 tarihi Milli iradeye karşı yapılmış ilk askeri darbe ve Türk demokrasi tarihinde kara bir leke olarak hatırlanmaktadır. Darbenin 59. yılında darbeciler tarafından idam edilen merhum Adnan Menderes ve arkadaşlarını saygı ve rahmetle yad ediyorum".
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