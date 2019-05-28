Başkan Erdoğan: Ne dediysek yaptık yine yaparız

Parti, İstanbul'daki 2,3 milyon üyesi için seferber oldu. AK Parti milletvekilleri ve teşkilat yöneticileri tek tek üyelerini arıyor. Sandığa gitmelerini, yakınlarını da AK Parti Adayı Binali Yıldırım 'a oy vermeleri için ikna etmelerini istiyor. Telefonla aranan kişiye "deniyor. Ramazan Bayramı'nda memleketine gidip dönmeyi düşünmeyenler üzerinde de bir çalışma yürütüyor. Meclis'in bu hafta seçimlere kadar ara vermesiyle milletvekilleri de 7 gün 24 saat boyunca İstanbul'da sahada kampanya yürütecek. AK Parti seçim kampanyasında isesloganını kullanacak. AK Parti Ramazan Bayramı'na kadar ise iftar ve sahur programları, ev ziyaretleri ile seçim sürecini yürütecek.Cumhur İttifakının adayı

BAŞKAN Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu sahilinde vatandaşlarla bir araya geldi. Çocuklara hediyeler dağıtan Erdoğan, bir ailenin çimenlik alana kurduğu yer sofrasına konuk oldu. Vatandaşlarla birlikte orucunu açan Erdoğan, ailelerle bol bol fotoğraf çektirdi.Erdoğan, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından bir mesaj yayınladı: "27 Mayıs 1960 tarihi Milli iradeye karşı yapılmış ilk askeri darbe ve Türk demokrasi tarihinde kara bir leke olarak hatırlanmaktadır. Darbenin 59. yılında darbeciler tarafından idam edilen merhum Adnan Menderes ve arkadaşlarını saygı ve rahmetle yad ediyorum".